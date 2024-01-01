Satori

Satori

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الموقع الإلكتروني: satoriapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Satori على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Streamline your Coaching Business from Discovery to Expansion. Get the all-in-one coaching platform that boosts your Revenue, Retention and Results.

الموقع الإلكتروني: satoriapp.com

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