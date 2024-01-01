Saltmine

Saltmine

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: saltmine.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saltmine على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الأداء والتحسين في مكان العمل في المؤسسة. يقوم Saltmine بأتمتة ودمج الأشخاص والبيانات والعمليات بذكاء في مكان العمل - كل ذلك ضمن نظام أساسي تعاوني قائم على السحابة.

الموقع الإلكتروني: saltmine.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saltmine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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