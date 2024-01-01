Salt

Salt

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الموقع الإلكتروني: salt.pe

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المدفوعات الدولية والامتثال. مساعدة الأعمال التجارية على الازدهار في الأسواق الدولية من خلال دفعات سهلة بأفضل الأسعار الممكنة.

الموقع الإلكتروني: salt.pe

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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