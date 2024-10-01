بدائل - Salsify

Akeneo

akeneo.com

Akeneo هي شركة تجربة المنتج (PX) والرائدة عالميًا في إدارة معلومات المنتج (PIM)؛ خلق عالم حيث كل تفاعل مع المنتج هو تجربة توجه المستهلكين والمهنيين إلى أفضل عملية شراء، في أي وقت وفي أي مكان. يعمل Akeneo على تمكين قادة الأعمال من خلال البرامج والتعليم ومجتمع مشارك يركز جميعه على ممارسة إدارة تجربة ا...