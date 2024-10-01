بدائل - Salsify
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوع...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
OnWhatsApp
onwhats.app
أسرع أداة تمكين للتجارة لبدء البث المباشر من خلال متجر ويب متوافق مع الأجهزة المحمولة وتلقي الطلبات على WhatsApp. فكر في الأمر مثل Shopify للجماهير بدولار واحد فقط شهريًا!
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت، وتوسيع النطاق بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم...
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متج...
Feedonomics
app.feedonomics.com
ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز و...
Apimio
apimio.com
APIMIO هي أداة لإدارة معلومات المنتج (PIM) تمكن الشركات المصنعة من تبسيط خلاصات بيانات المنتج لبائعي التجزئة. لا داعي للاحتفاظ بجداول البيانات أو ملفات PDF أو ملفات Word، فباستخدام APIMIO يمكنك جمع المعلومات وتحميلها في مستودع مركزي ومزامنتها عبر شركاء البيع بالتجزئة لديك بنقرة زر واحدة. تساعد APIMI...
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط علامتك التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Pub...
Sellercloud
sellercloud.com
في Sellercloud، نحن ملتزمون بمساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت على البيع أينما يتم بيع المنتجات. تم دمج منصتنا مع أكثر من 200 قناة مبيعات وسوق، مما يساعدك على الوصول إلى المزيد من العملاء وتحقيق المزيد من المبيعات. يوفر برنامج إدارة المخزون والطلب لدينا مجموعة قوية من الأدوات لمواجهة تحديات المبيعات ...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce عبارة عن منصة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد تجار الجملة والموزعين والمصنعين في مجال B2B على رقمنة مبيعاتهم الشاملة؛ بدءًا من تسجيل عملاء محتملين جدد وحتى تلقي الطلبات والمدفوعات والمزيد! يمكن للمستخدمين تلقي الطلبات في المعارض التجارية أو عبر الإنترنت أو في الميدان؛ ابحث عن فرص زياد...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo هي شركة تجربة المنتج (PX) والرائدة عالميًا في إدارة معلومات المنتج (PIM)؛ خلق عالم حيث كل تفاعل مع المنتج هو تجربة توجه المستهلكين والمهنيين إلى أفضل عملية شراء، في أي وقت وفي أي مكان. يعمل Akeneo على تمكين قادة الأعمال من خلال البرامج والتعليم ومجتمع مشارك يركز جميعه على ممارسة إدارة تجربة ا...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هي المنصة الرائدة في مجال شراء الأعمال السحابية وأتمتة AP. يساعدك حل الشراء إلى الدفع المؤتمت بالكامل الخاص بنا على النمو بشكل أسرع وأكثر ربحية من خلال رقمنة مشترياتك وفواتير البائعين والنفقات والمدفوعات. يعد حل Vroozi المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمثابة مشتريات حديثة لبيئة الأعمال المعقدة اليوم...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine هو حل برمجي قائم على السحابة ينقل المبيعات إلى المستوى التالي، مع خيارات التخصيص والدفع عبر الإنترنت المصممة لجعل إتمام عملية البيع أمرًا سهلاً. استفد من عروض الأسعار والأوامر والفواتير والمزيد القابلة للمشاركة والقابلة للتخصيص بسهولة! يمكن للتجار أيضًا الاستفادة من الأدوات المدمجة لجمع...
Fixably
fixably.com
Fixable هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويساعدك على أتمتة عمليات الإصلاح. نقوم بأتمتة 80% من سير عمل الإصلاح حتى تتمكن من تقليل أوقات الاستجابة وتحسين تجربة الخدمة وزيادة مستويات رضا العملاء. تساعدك مسارات العمل الذكية لدينا، المستندة إلى ملايين الإصلاحات المسجلة في نظامنا، على إدارة الإصل...
Surefront
surefront.com
Surefront عبارة عن منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة علاقات العملاء بالجملة (CRM) 3 في 1 تعمل على تبسيط عملية تطوير المنتج والترويج لتجار التجزئة والموردين. يحل Surefront محل الأدوات القديمة مثل رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات. إنه يحرر فرق تطوير ...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM هي أول منصة SaaS PIM معتمدة من MACH. يعد هذا الحل مرنًا للغاية لأنه يسمح بالاتصال ومشاركة معلومات منتجك مع البرامج أو الأسواق أو الأنظمة الأساسية الأخرى. لدى Bluestone PIM مكاتب في النرويج وتايلاند وبولندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية. باستخدام Bluestone PIM، يمكنك: - إن...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks هو حل شامل لإدارة معلومات المنتج (PIM) يساعد مركزيًا في إدارة جميع معلومات وبيانات منتجك. إلى جانب إدارة بيانات المنتج، يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت إدارة الأصول الرقمية بسهولة، ودمج بيانات المنتج الدقيقة بسلاسة إلى قنوات متعددة، وتحسين محتوى المنتج المتوافق مع معايير ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها تنتقل إلى الأجهزة المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Catalog Bar
catalogbar.com
يعد Catalog Bar واجهة متجر على الويب والهواتف المحمولة للمؤسسات التي لديها فريق مبيعات وتجار وتجار تجزئة ومتاجر لبيع منتجاتهم.
Finturf
finturf.com
تعمل Finturf مع الشركات التي تحتاج إلى حل تمويل نقاط البيع. توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت تربط العملاء داخل المتجر بشبكة إقراض واسعة. تدرك الشركات التي ليس لديها حل تمويلي أنها تفوت فرصة المبيعات، حيث أن العديد من العملاء سيجرون عملية شراء إذا كان بإمكانهم الشراء الآن والدفع لاحق...
Jasper PIM
jasperpim.com
نظام إدارة معلومات المنتج، أو PIM، هو برنامج كخدمة (SaaS) يعمل كمستودع أساسي لجميع معلومات المنتج، مما يوفر أداة واحدة لمركزة بيانات المنتج وتسويقها ومزامنتها في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذه البيانات لتغذية مواقع التجارة الإلكترونية، وطباعة الكتالوجات، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والشر...
Plytix
plytix.com
يعد Plytix PIM برنامجًا رائدًا لإدارة معلومات المنتج للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام ونقطة السعر المنخفضة ونهج القفازات البيضاء في الإعداد ودعم العملاء. تساعد Plytix PIM الشركات على تبسيط عمليات إدارة معلومات المنتج الخاصة بها من خلال توفير مصدر مركزي للحق...
Amber Engine
amberengine.com
تم تصميم برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM) من الجيل التالي من Amber Engine لجعل تنظيم بيانات المنتج وتحسينها ومشاركتها - بما في ذلك صور المنتج ومقاطع الفيديو - أمرًا بسيطًا قدر الإمكان. استخدم ميزات مثل التحرير المجمع ونقاط جودة البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة البيانات إلى جزء صغير مما تتطلب...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force هي المنصة الرائدة لإدارة إنتاج المحتوى لإنتاج محتوى التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. نحن نمكّن أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة والاستوديوهات التجارية من تقديم تجارة إلكترونية وصور تحريرية وفيديو ونسخ عالية الجودة ومتسقة بكميات كبيرة. توفر منصة SaaS الخاصة بنا مصدرًا واحدًا للحق...
Image Relay
imagerelay.com
ترحيل الصورة. جميع الأصول الرقمية الخاصة بك. جميع معلومات المنتج الخاص بك. كل ذلك في مكان واحد. تعرف على تسليم التسويق: أول حل تسويقي متكامل تمامًا في العالم. وأخيرًا، جميع أصولك الرقمية ومعلومات المنتج في مكان واحد من أجل الإنشاء والتسليم السريع والسلس. لا مزيد من الفوضى. فقط قصصك ومنتجاتك والنمو ا...
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions هي شركة تقدم الحلول البرمجية لصناعة الخدمات الميدانية والمنزلية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات. مقرنا في جنوب إسبانيا، منتجنا الرئيسي هو STEL Order، الذي يساعد أكثر من 5000 عميل في أكثر من 100 دولة على تبسيط أعمالهم وتبسيط حياتهم كل يوم. يعد STEL Order برنامجًا شاملاً لإدارة الخدمة ال...