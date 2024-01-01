SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك. اترك الباقي علينا.

الموقع الإلكتروني: salido.com

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