SALIDO

SALIDO

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الموقع الإلكتروني: salido.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SALIDO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك. اترك الباقي علينا.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم

الموقع الإلكتروني: salido.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SALIDO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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spoton.com

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Rezku POS

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PosEase

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Restora POS

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Fuelfinance

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