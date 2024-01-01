SalesMail

SalesMail

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: salesmail.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SalesMail على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد تطبيق SalesMail أسهل طريقة لإرسال مقاطع فيديو مخصصة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وإدارة علاقات العملاء. يثق المتخصصون في مجال رعاية كبار السن، والعائلات المتعددة، والعقارات، ومبيعات التكنولوجيا في SalesMail لمساعدتهم على التفوق على المنافسة، وبناء الثقة، والحصول على النتائج بشكل أسرع. بفضل تصنيف 4.9 في متجر التطبيقات وسهولة الاستخدام المثبتة، يتيح لك SalesMail إطلاق العنان لقوة الفيديو المخصص. تشمل حالات الاستخدام الشائعة التواصل قبل وبعد الجولة، والجولات الافتراضية، والتنقيب، واتصالات تجربة المقيمين، ورسائل الرعاية، والمستجيبين التلقائيين، وغير ذلك الكثير. أفاد مستخدمو SalesMail أنهم لا يحصلون على المزيد من النقرات والردود فحسب، بل يقومون ببناء علاقات أقوى مع الجماهير المستهدفة، وتسريع دورات المبيعات وتحقيق النتائج المرجوة بسرعة أكبر.
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: salesmail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SalesMail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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