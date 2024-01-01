رواد العالم في برامج إدارة المخزون. يعد SalesBinder نظام المخزون الحديث المستند إلى الويب الأسهل استخدامًا والأكثر تخصيصًا والذي ستستمتع باستخدامه بالفعل. كنظام متكامل ومتكامل، يمكنك الحفاظ على كل شيء منظمًا في الوقت الفعلي، بدءًا من حسابات العملاء والمحتملين وأوامر الشراء والتقديرات والفواتير وغير ذلك الكثير. التكامل مع أنظمة الطرف الثالث مثل QuickBooks وXero وWooCommerce وZapier وغيرها الكثير. أنشئ عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المميزة الكاملة الخاصة بنا. لا يوجد شيء لتثبيته، ولا يستغرق إعداد حسابك سوى 30 ثانية.

الموقع الإلكتروني: salesbinder.com

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