بدائل - Sales Impact Academy
TalentLMS
talentlms.com
تم تصميم نظام إدارة التعلم (LMS) لتحقيق النجاح. قم ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً باستخدام منصة التدريب المصممة لمساعدة الفرق الرائعة على النمو.
Trainual
trainual.com
أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
WorkRamp
workramp.com
نظام إدارة التعلم (LMS) حديث مصمم لتدريب وتثقيف الموظفين والعملاء الداخليين. منصة التمكين والتدريب مصممة للمؤسسات المتنامية.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Coach Simple
coachsimple.net
التدريب الخاص بك هو فريد من نوعه وتميز عن الباقي. يساعدك Coach Simple على تقديم محتوى مخصص وبرامج تدريب فريدة لعملاء المبيعات والأعمال لديك. منصة تدريب قوية على المبيعات لإبقاء تدريبك بسيطًا.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Gradual
gradual.io
تدريب مندوبي المبيعات الذين يحبونهم. استبدل التدريب العام الطويل والممل بالتعلم المصغر المخصص. استفد من مكتبة المبيعات لدينا أو قم بتسجيل المواد الخاصة بك. أنشئ مهامًا لتلخيص التدريب وتعزيز الدروس السابقة والمزيد.
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ is designed to help sales leaders excel at three things: Work the Leading Indicators. It’s about seeking to identify those long-term opportunities and aligning your selling organization with the competencies needed to succeed in the future. Work the Deals. No matter how busy your day is o...
CLASSUM
classum.com
Through a cloud-based platform where course members can connect via posts, lives sessions, chats, and unique interactions, CLASSUM offers seamless communication to enhance all learning environments, online or in-person. --- CLASSUM was founded in 2018 by Chaerin Lee and Youjin Choi, two female stude...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs is a Gen AI-powered employee learning and engagement platform that helps businesses onboard, upskill, and retain employees through interactive learning modules, EQ-based soft skill courses, and engagement surveys. The platform can reduce training costs per employee and improve cours...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
The FLOWSPARKS Group has many years of experience in the development of digital learning modules. From this vision, a full-fledged FLOWSPARKS Suite has come into being. You can easily develop interactive e-Learning by combining the Learning Formats, Smart Templates and Smart Programs in the FLOWSPAR...
Quantified AI
quantified.ai
Power Sales Performance with AI Sales Coaching, Realistic Sales Simulations, and Data-Driven Insights on how your Reps are perceived by your customers.
RedSeed
redseed.com
The RedSeed LMS is the worlds best blended eLearning solution. The entire RedSeed LMS has been built to drive behaviour change with what we call our 'coaching-feedback-loop' which facilitates quality coaching interactions that you can report on. Coupled with a growing library of courses covering; sa...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach - Analyses every sales meeting to maximize revenue Our AI-powered sales enablement platform records, transcribes, and analyzes meetings to provide tailored training recommendations.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Gnowbe
gnowbe.com
أنشئ تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
SecondNature
secondnature.ai
برنامج تدريب مبيعات مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يؤثر على الإيرادات. ليس الحل التقليدي للتدريب على المبيعات. امنحنا 3 دقائق وجرّب محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا لمساعدتك في تقديم عرض المصعد التالي والحصول على تحليل جلستك المجانية.
Flockjay
flockjay.com
Flockjay عبارة عن منصة لتبادل المعرفة لتنمية وتطوير فرق المبيعات. هدفنا هو مساعدة قادة المبيعات على التقاط أفضل الممارسات لأفضل مندوبي المبيعات ومشاركتها حتى يتمكن الفريق بأكمله من أداء أفضل أعماله.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.