SalaryBox

SalaryBox

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الموقع الإلكتروني: salarybox.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SalaryBox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط إدارة الموظفين - تعرف على أذكى نظام لإدارة الموظفين لإدارة الحضور وكشوف المرتبات والامتثال وغير ذلك الكثير. Salarybox هو تطبيق الرواتب للشركات الصغيرة في الهند.

الموقع الإلكتروني: salarybox.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SalaryBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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