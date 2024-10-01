بدائل - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (المعروف سابقًا باسم QuickBooks Time وTSheets Time Tracker) هو تطبيق قائم على السحابة لتتبع وجدولة الوقت يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
Procore
procore.com
يقوم برنامج البناء Procore بإدارة مشاريع البناء والموارد والبيانات المالية الخاصة بك بدءًا من التخطيط وحتى الإغلاق. تربط المنصة كل مساهم في المشروع بالحلول المصممة خصيصًا للصناعة للمالك والمقاول العام والمقاول المتخصص. إن القدرة على التواصل بين الفرق تجعل من السهل العمل معًا من خلال إنشاء مصدر واحد ...
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
ECOUNT ERP
ecount.com
منذ عام 1999، تواصل شركة Ecount Inc. تقديم أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة ذات الأسعار المعقولة والقابلة للتخصيص في السوق. من خلال توفير نظام قوي ومتكامل لإدارة البيانات، ساعد Ecount ERP أكثر من 20000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. يستفيد مستخدمو Ecount ERP ...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
JobTread
jobtread.com
أذكى طريقة لإدارة وظائف البناء الخاصة بك كن منظمًا، وأكمل مشاريعك في الوقت المحدد، وزد أرباحك. JobTread هو برنامج شامل لإدارة الإنشاءات يساعدك على إدارة جميع عمليات عملك، بدءًا من المبيعات والتقدير وحتى إكمال المشروع.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
Chargebee
chargebee.com
تتيح منصة Chargebee لشركات الاشتراك إمكانية التقاط فرص الإيرادات والاحتفاظ بها وتعظيمها من خلال الفوترة المتكررة الآلية وإدارة الاشتراكات وتحليلات الإيرادات. من خلال التكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية، يصبح Chargebee قلب عمليات الإيرادات لديك. قم بتحسين الكفاءات عبر عمليات المبيعات والنجاح والتمويل ل...
Knowify
knowify.com
للمقاولين التجاريين من الباطن وإعادة التصميم السكني فقط! يمكنك العمل بكفاءة، وبدون أوراق، ومع رؤى أفضل حول الأداء الوظيفي أكثر من أي وقت مضى. يقدم كلاً من أدوات إدارة المهام والإرسالات التعاقدية. يتزامن مع QuickBooks. الميزات: تكاليف الوظائف التفصيلية، وإدارة المشاريع، وإدارة العقود، وإدارة أوامر ال...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء...
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Adapty
adapty.io
يساعد Adapty مطوري الأجهزة المحمولة على تحليل الاشتراكات داخل التطبيق وتنميتها، ودمج عمليات الشراء داخل التطبيق في غضون ساعات قليلة، وإجراء تجارب تحقيق الدخل بشكل أسرع وأرخص. - اختبار أسعار عمليات الشراء داخل التطبيق دون إصدارات التطبيق. - دمج IAPs في غضون ساعات قليلة باستخدام SDK بسيط وسهل الاستخدا...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM عبارة عن حزمة برامج حديثة تساعد في إدارة أنشطة مؤسستك (جهات الاتصال، الموردين، الفواتير، الطلبات، المخزون، جدول الأعمال...). إنها مجموعة برامج مفتوحة المصدر (مكتوبة بلغة PHP مع تحسينات JavaScript) مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات والمستقلين. يمكنك استخدامه أو د...
ChurchTrac
churchtrac.com
شغفنا هو تجهيز الكنائس للقيام بخدمة أفضل. تعد ChurchTrac أداة قوية تمكنك من مواكبة عضويتك وتحسين التواصل وتنظيم فريقك وخدمتك. لقد قمنا بتضمين كل ما تحتاجه، بما في ذلك تتبع المساهمة، والعطاء عبر الإنترنت، وتسجيل وصول الأطفال، وتتبع الحضور، والميزانية والمحاسبة، والوصول إلى الجماعة، وغير ذلك الكثير. و...
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والم...
weclapp
weclapp.com
weclapp هي شركة رائدة في مجال توفير برامج CRM وERP المستندة إلى السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام النظام المتكامل تمامًا لإدارة جميع العملاء والمشاريع والفواتير والأوامر والمقالات والتذاكر وغير ذلك الكثير بسهولة. يقدم weclapp واجهة مستخدم رائعة ويمكن استخدامها بشكل حدسي. العمل...