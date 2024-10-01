بدائل - Sage Intacct

Procore

procore.com

يقوم برنامج البناء Procore بإدارة مشاريع البناء والموارد والبيانات المالية الخاصة بك بدءًا من التخطيط وحتى الإغلاق. تربط المنصة كل مساهم في المشروع بالحلول المصممة خصيصًا للصناعة للمالك والمقاول العام والمقاول المتخصص. إن القدرة على التواصل بين الفرق تجعل من السهل العمل معًا من خلال إنشاء مصدر واحد ...