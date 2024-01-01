بدائل - Sage Accounting
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
WooCommerce
woocommerce.com
قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (المعروف سابقًا باسم TSheets Time Tracker) هو تطبيق لتتبع الوقت وجدولة قائم على السحابة يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent هي شركة برمجيات محاسبة قائمة على السحابة ومقرها في إدنبرة، اسكتلندا.
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
sevDesk
sevdesk.de
مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.
Dukaan
mydukaan.io
منصة التجارة الإلكترونية للشركات المتنامية. قم بإطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام منصة التجارة الشاملة من Dukaan.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Crunch
crunch.co.uk
مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين القانونيين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.
Zoho Commerce
zoho.com
يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.
Sellix
sellix.io
Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.
Zybra
zybra.in
برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
TopNotepad
topnotepad.com
عروض أسعار بسيطة عبر الإنترنت، برامج محاسبة الفواتير للشركات الصغيرة. قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير ونفقات تسجيل لا لبس فيها وتتبع الالتزامات الضريبية.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
Sellpass
auth.sellpass.io
بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.