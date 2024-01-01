SafetyWing

SafetyWing

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الموقع الإلكتروني: safetywing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SafetyWing على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منتجات صحية وتأمينية للشركات البعيدة والعاملين عن بعد في جميع أنحاء العالم، كبديل لأنظمة الرعاية الاجتماعية الوطنية.

الموقع الإلكتروني: safetywing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SafetyWing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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