بدائل - SafeBase

Risk Ledger

riskledger.com

تطبيق دفتر المخاطر يساعد المؤسسات على مشاركة بيانات المخاطر مع سلاسل التوريد، وإجراء تقييمات شاملة، وتعزيز الشفافية في إدارة المخاطر.