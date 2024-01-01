RTHM

RTHM

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الموقع الإلكتروني: rthm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RTHM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط الرعاية للأمراض المعقدة. تقوم RTHM بتوصيلك بفريق رعاية صحية عن بعد متخصص في Long COVID وME/CFS الذي يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من العلاجات بناءً على أحدث الأبحاث.

الموقع الإلكتروني: rthm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RTHM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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