بدائل - Rows
Microsoft Excel Online
microsoft.com
قم بإنشاء جداول بيانات Excel وتحريرها ومشاركتها باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Excel. العمل مع الآخرين في المشاريع المشتركة، في الوقت الحقيقي. Microsoft Excel هو جدول بيانات تم تطويره بواسطة Microsoft لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS. ويتميز بأدوات الحساب والرسوم البيانية والجد...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جدا...
Quip
quip.com
Quip هو حل تعاوني جماعي يجمع بين إنشاء المستندات وجداول البيانات وتحريرها مع إمكانيات الدردشة والتعليق، للسماح للفرق بالتواصل حول المهام والمشاريع مباشرة أثناء العمل عليها. يتيح Quip للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات وقوائم المراجعة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، من خلال واجهة "Smart I...
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجي...
Retable
retable.io
جدول بيانات عبر الإنترنت بدون تعليمات برمجية لإنشاء قواعد بيانات تعاونية عبر الإنترنت. قم بتخصيص جداول البيانات الخاصة بك والتعاون وإدارة بياناتك بسهولة. ابدأ مجانًا.
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
TabelloPDF
tabellopdf.com
انسخ جداول PDF إلى Excel أو Google Sheets. سريع ودقيق وآمن. توقف عن إضاعة الوقت في نسخ البيانات يدويًا. ابدأ مجانًا اليوم!
Actiondesk
actiondesk.io
أفضل أدوات ذكاء الأعمال في برنامج جداول البيانات: الحل بدون تعليمات برمجية لإنشاء التقارير ولوحات المعلومات | مكتب العمل.
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ هي الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصيغة في جداول بيانات Google وMicrosoft Excel. أنشئ Regex وVBA وApp Script أيضًا!
Equals
equals.com
جدول بيانات الجيل القادم. Equals هي الطريقة الأسرع والأكثر مرونة لقياس أعمال SaaS الخاصة بك وإعداد التقارير عنها. أتمتة التقارير الخاصة بك بدقة. قم بالتحليل من خلال جدول البيانات المريح. مدعوم بالبيانات المباشرة من Stripe وSalesforce وHubspot وقاعدة بيانات SQL الخاصة بك. ---- نحن جميعًا ندرك قوة الب...
Sheetgo
sheetgo.com
قم بإنشاء مهام سير العمل من جدول البيانات الخاص بك. تجنب شراء البرامج لكل عملية أخرى واستخدم التكنولوجيا التي تعرفها بالفعل. أتمتة نقل البيانات بين جداول البيانات مع أكثر من 15 ميزة. قم بأتمتة عملياتك المالية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات وغيرها من العمليات باستخدام جداول البيانات وS...
ozma.io
ozma.io
ozma.io — منشئ إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (AI CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP). عزز سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي: تم تصميم أنظمة CRM وERP وتخصيصها لتلبية جميع احتياجاتك في دقائق معدودة. مليئة بالميزات بأسعار معقولة - قم بترقية عملك اليوم!