Rose Rocket

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل بالشاحنات. Rose Rocket هو نظام إدارة النقل (TMS) الشامل الأعلى تقييمًا والحائز على جوائز والذي يساعد الآلاف من شركات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية (الوسطاء وشركات النقل والشاحنين) على تبسيط أعمالهم وأتمتتها. Rose Rocket هو برنامج إدارة النقل (TMS) المفضل لدى Unigroup وUnited Van Lines وGulf Relay وCanada Cartage وMayflower وآلاف آخرين لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات وكفاءة الطلب، والحصول على أفضل الأسعار لعملائهم، والتوزيع بسلاسة، وزيادة مسار ELD إلى أقصى حد وتتبع الرؤية، وتقليل الوقت اللازم للصرف، والتكامل بشكل آمن مع عمليات تكامل سير العمل الحالية.

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