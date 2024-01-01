Rootly

Rootly

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الموقع الإلكتروني: rootly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rootly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الإدارة الحديثة عند الطلب والحوادث. الاستجابة للحوادث عند الطلب والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. إدارة حوادث جميلة وحديثة ومبتكرة في Slack — بدءًا من التنبيه الأول وحتى بأثر رجعي

الموقع الإلكتروني: rootly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rootly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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