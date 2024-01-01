Roopairs هي المنصة الحديثة الوحيدة المصممة لأبطال إصلاح المطابخ التجارية. تعمل Roopairs على تبسيط الاتصال بين المكتب والميدان من خلال توفير مجموعة من الميزات لزيادة الإيرادات، والتي تشمل: الجدولة، والإرسال، وإدارة الوظائف، والصور والمستندات، وتطبيق للفنيين في الميدان، وتتبع الوقت، وإدارة المعدات/الضمان، والشراء الطلبات، والمخزون، والتقدير، والفواتير، وأكثر من ذلك بكثير! Roopairs مخصص لشركات الخدمات التجارية لأننا ندرك أنك تعمل بشكل مختلف عن الخدمة السكنية. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني، واحجز عرضًا تقديميًا تجريبيًا.

الموقع الإلكتروني: roopairs.com

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