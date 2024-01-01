Roopairs

Roopairs

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الموقع الإلكتروني: roopairs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roopairs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Roopairs هي المنصة الحديثة الوحيدة المصممة لأبطال إصلاح المطابخ التجارية. تعمل Roopairs على تبسيط الاتصال بين المكتب والميدان من خلال توفير مجموعة من الميزات لزيادة الإيرادات، والتي تشمل: الجدولة، والإرسال، وإدارة الوظائف، والصور والمستندات، وتطبيق للفنيين في الميدان، وتتبع الوقت، وإدارة المعدات/الضمان، والشراء الطلبات، والمخزون، والتقدير، والفواتير، وأكثر من ذلك بكثير! Roopairs مخصص لشركات الخدمات التجارية لأننا ندرك أنك تعمل بشكل مختلف عن الخدمة السكنية. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني، واحجز عرضًا تقديميًا تجريبيًا.

الموقع الإلكتروني: roopairs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Roopairs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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