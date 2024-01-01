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RoomGPT عبارة عن منصة للتصميم الداخلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إعادة تصميم أي غرفة وتحويلها فعليًا باستخدام صورة واحدة فقط. وتشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * أعد تصميم غرفتك عن طريق تحميل صورة وتجربة أنماط وتخطيطات تصميم مختلفة. المنصة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * استخدم أكثر من مليوني شخص RoomGPT للمساعدة في إعادة تصميم منازلهم، وأشاد الكثيرون بالأداة لسهولة استخدامها وفعاليتها. * تسلط شهادات المستخدمين الضوء على كيفية مساعدة RoomGPT في عدم اتخاذ القرار عند الديكور، وتسمح لك برؤية الغرف بمواضيع مختلفة قبل التجديد، وتوفر "أداة إعادة تصور لصور الغرفة" رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. * تم إنشاء المنصة بواسطة حسن ( [email protected] ) وهي مدعومة بتقنيات Replicate وBytescale AI. * يهدف RoomGPT إلى تبسيط عملية التصميم الداخلي من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين بتجربة أنماط التصميم المختلفة بسهولة وتصور التغييرات في مساحاتهم.

الموقع الإلكتروني: roomgpt.io

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