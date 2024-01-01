Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.

الموقع الإلكتروني: roomex.com

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