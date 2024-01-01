Roomex

Roomex

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: roomex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roomex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.
الفئات:
Travel
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: roomex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Roomex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Paycom

Paycom

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Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

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zoho.com

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Bullhorn

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Deskera

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deskera.com

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