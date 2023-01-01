إدارة المشاريع الذكية للشركات التي ترغب في التوسع. يقوم Roll بإدارة المشاريع وتتبع الوقت وتعيين المهام وتعيينها ويسمح لك برؤية أداء المشروع الفردي. يعد Roll مثاليًا للشركات الإبداعية والاستشارات والوكالات الرقمية والمهندسين المدنيين وغيرها من الشركات القائمة على الخدمات والتي ترغب في فهم أداء أعمالها وإدارته.

الموقع الإلكتروني: rollhq.com

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