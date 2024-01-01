RocketLit

RocketLit

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الموقع الإلكتروني: rocketlit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RocketLit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمنح RocketLit جميع الطلاب إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى التعلم والمعلمين إمكانية الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها ليكونوا أكثر تأثيرًا.

الموقع الإلكتروني: rocketlit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RocketLit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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