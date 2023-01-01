بدائل - RocketData
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Moz
moz.com
بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Mobilosoft
mobilosoft.com
قم بإدارة التسويق الرقمي المحلي لشبكة علامتك التجارية من منصة واحدة: الظهور عبر الإنترنت والنشر والسمعة الإلكترونية والإعلانات المحلية.
iReview
ireview.com
iReview: شريكك الموثوق به في إدارة السمعة عبر الإنترنت في المشهد الرقمي سريع التطور، تدرك الشركات الدور الحاسم الذي تلعبه المراجعات عبر الإنترنت في تشكيل نجاحها. أدخل iReview - منصة مبتكرة لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة لتمكين الشركات في العصر الرقمي. الميزات الرئيسية: 1. إدارة السمعة الشاملة: تقد...
Digitaleo
digitaleo.com
المنصة التي تجعل التسويق المحلي أسهل. بدءًا من الإشراف على آراء العملاء وإدارة الشبكات الاجتماعية وحتى الحملات المدعومة والرؤية المحلية، تساعد Digitaleo الشبكات والعلامات التجارية على جذب المزيد من الزيارات إلى نقاط البيع الخاصة بهم!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc عبارة عن منصة قائمة ثورية محلية للغاية تربط الشركات المحلية بالعملاء القريبين بطريقة سلسة وفعالة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وإمكانيات تحديد الموقع الجغرافي، يتيح DashLoc للمستخدمين اكتشاف الشركات العاملة في المنطقة المجاورة لها والتفاعل معها. يمكن للشركات المحلية إنشاء ملفات تعريف تفصيلية ع...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics هو برنامج الكل في واحد لنجاح العملاء للشركات B2B SaaS لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ونموهم. تم تصميم Reptrics لفريق نجاح العملاء الاستباقي والقائد التنفيذي لإدارة عملية تأهيل العملاء والتجديدات وتقليل الاضطراب وتعزيز فرص التوسع. تعمل Reptrics على تمكين فرق نجاح العملاء من أن تصبح مراكز إيرادات ب...
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT هي منصة التسويق الرقمي المحلية الرائدة لأصحاب الامتياز. نحن نضع أصحاب الامتياز ومواقع الأعمال الخاصة بك في المقدمة وفي المركز في كل سوق محلي، مما يساعدهم على الوصول إلى المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت وتحويلهم إلى عملاء. بدءًا من الحملات الإعلانية المحلية للغاية وحتى إدارة بيانات المتجر المح...
Advice Local
advicelocal.com
تلتزم شركة Advice Local بتقديم حلول إدارة تواجد محلي قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص لشركاء القنوات والعلامات التجارية والوكالات والمسوقين المحليين.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
myPresences
mypresences.com
mypresences.com هو أفضل طريقة لتحسين وإدارة تواجد وسمع الأعمال عبر الإنترنت ويسمح لهم بإنشاء وصيانة ومراقبة تواجد عبر أكثر من 2000 خدمة صحيحة ومتسقة وكاملة في الحد الأدنى من الوقت ودون الحاجة إلى الفهم كل خدمة. مع تزايد العثور على أعمال جديدة عبر الإنترنت، أصبح التواجد والسمعة عبر الإنترنت لا يقل أه...
Direction Local
direction.com
Direction Local عبارة عن منصة تسويق محلية كاملة مصممة للشركات التي ترغب في زيادة ظهورها عبر الإنترنت بسرعة والوصول إلى المزيد من العملاء وتعزيز سمعتها. تشتمل مجموعة أدواتها القوية على بناء الاستشهادات لأهم الدلائل الأمريكية، وإدارة القوائم، وإدارة المراجعات، ومجموعة النشر، ورؤى تفصيلية لإعداد تقارير...
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...
SO Connect
soconnect.com
تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
PinMeTo
pinmeto.com
يحتوي PinMeTo على كل ما تحتاجه علامتك التجارية متعددة المواقع لنقل العملاء من البحث إلى العمل. قم بتحديث معلومات عملك ومزامنتها عبر أكبر منصات البحث والخرائط ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لديك. قم بإدارة سمعتك من خلال جمع التقييمات والمراجعات عبر مواقع البحث والخرائط وال...
DigitalMaas
digitalmaas.com
نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing. نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الر...
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع ...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
GoSite
gosite.com
احصل على المزيد من العملاء، واحصل على أموال بشكل أسرع، واسترجع الوقت مع GoSite. تقنية سهلة للخدمات المنزلية وأصحاب الأعمال الصغيرة. لا حاجة للخبرة.
UpCity
upcity.com
في UpCity، نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي خدمات B2B. ابحث عن شريكك التالي اليوم!
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.