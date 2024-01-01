rocketAI

rocketAI

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الموقع الإلكتروني: rocketai.io

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RocketAI عبارة عن منصة SaaS تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين صور المنتج وإنشاء مفاهيم تصميم جديدة لشركات التجارة الإلكترونية. إنه يتيح للشركات تحسين صور منتجاتها بخلفيات وسياق يزيد من التحويل في ثوانٍ. يوفر RocketAI واجهة ويب سهلة الاستخدام لإنشاء وتحرير صور المنتجات المخصصة، وإنشاء أشكال مختلفة من المنتجات بألوان وأنماط وأحجام جديدة، وتحسين زوايا الصورة والإضاءة والإعدادات لتعزيز تحويل التسويق والمبيعات. تقدم المنصة خطتين – Standard و Enterprise – اعتمادًا على متطلبات أعمال التجارة الإلكترونية. تسمح الخطة القياسية بما يصل إلى 25 نموذجًا مخصصًا باستخدام صور المنتج، بينما تتيح خطة Enterprise إمكانية ضبط النماذج بدقة بلا حدود وتوفر الدعم المضمن لعدة مستخدمين. باستخدام RocketAI، يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير ساعات من البحث ووقت التصميم وتعزيز مهامها الإبداعية.

الموقع الإلكتروني: rocketai.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ rocketAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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