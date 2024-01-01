Robofy عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتكامل مواقع الويب. فهو يوفر إمكانية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة، وذلك باستخدام محتوى موقع الويب لتقديم استجابات تلقائية لاستفسارات الزوار. يعمل Robofy AI Chatbot من خلال التدريب على محتوى موقع الويب، بما في ذلك المستندات وملفات PDF وصفحات الويب. يمكن للمستخدمين إدخال عناوين URL أو كتابة المحتوى مباشرة للتدريب، مما يسمح لبرنامج الدردشة الآلي بالرد تلقائيًا على الاستفسارات بناءً على هذه البيانات. يستخدم Robofy في المقام الأول لتعزيز دعم العملاء على مواقع الويب. من خلال توفير المساعدة الآلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإنه يعالج استفسارات العملاء على الفور، مما يحسن تجربة المستخدم والمشاركة. يقدم Robofy أداة chatbot مع ميزات قابلة للتخصيص مثل الألوان واللغة وتحديد المواقع. يتضمن وظائف مثل سجل الدردشة والأسئلة الشائعة المقترحة والردود فائقة السرعة. توفر المنصة أيضًا مكونًا إضافيًا لـ WordPress للتكامل السلس مع مواقع الويب المستندة إلى WordPress. تم تصميم Robofy لسهولة التكامل والاستخدام، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان لخطته المجانية. وهو يدعم تدريب chatbot التلقائي ويوفر خيارات لإدخال المحتوى يدويًا لأغراض التدريب.

الموقع الإلكتروني: robofy.ai

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