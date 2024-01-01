Robofy

Robofy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: robofy.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Robofy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Robofy عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتكامل مواقع الويب. فهو يوفر إمكانية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة، وذلك باستخدام محتوى موقع الويب لتقديم استجابات تلقائية لاستفسارات الزوار. يعمل Robofy AI Chatbot من خلال التدريب على محتوى موقع الويب، بما في ذلك المستندات وملفات PDF وصفحات الويب. يمكن للمستخدمين إدخال عناوين URL أو كتابة المحتوى مباشرة للتدريب، مما يسمح لبرنامج الدردشة الآلي بالرد تلقائيًا على الاستفسارات بناءً على هذه البيانات. يستخدم Robofy في المقام الأول لتعزيز دعم العملاء على مواقع الويب. من خلال توفير المساعدة الآلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإنه يعالج استفسارات العملاء على الفور، مما يحسن تجربة المستخدم والمشاركة. يقدم Robofy أداة chatbot مع ميزات قابلة للتخصيص مثل الألوان واللغة وتحديد المواقع. يتضمن وظائف مثل سجل الدردشة والأسئلة الشائعة المقترحة والردود فائقة السرعة. توفر المنصة أيضًا مكونًا إضافيًا لـ WordPress للتكامل السلس مع مواقع الويب المستندة إلى WordPress. تم تصميم Robofy لسهولة التكامل والاستخدام، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان لخطته المجانية. وهو يدعم تدريب chatbot التلقائي ويوفر خيارات لإدخال المحتوى يدويًا لأغراض التدريب.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: robofy.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Robofy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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