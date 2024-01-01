ROAST

ROAST

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الموقع الإلكتروني: roast.dating

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ROAST على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ROAST هي خدمة تقدم تعليقات مبنية على البيانات ونصائح الخبراء لمساعدة المستخدمين على تحسين ملفات تعريف المواعدة الخاصة بهم على تطبيقات مثل Tinder وBumble وHinge. الهدف هو مساعدة المستخدمين على مضاعفة مطابقاتهم والعثور على تطابقات أفضل من خلال تحسين ملفاتهم الشخصية.

الموقع الإلكتروني: roast.dating

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