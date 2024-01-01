قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

ROAST هي خدمة تقدم تعليقات مبنية على البيانات ونصائح الخبراء لمساعدة المستخدمين على تحسين ملفات تعريف المواعدة الخاصة بهم على تطبيقات مثل Tinder وBumble وHinge. الهدف هو مساعدة المستخدمين على مضاعفة مطابقاتهم والعثور على تطابقات أفضل من خلال تحسين ملفاتهم الشخصية.

الموقع الإلكتروني: roast.dating

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