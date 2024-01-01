بدائل - Roambee
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense عبارة عن منصة لإنترنت الأشياء (IoT) مصممة لسلامة الأغذية ومراقبة الجودة لصناعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. تقوم منصة OpSense بمراقبة درجة الحرارة والرطوبة والأبواب المفتوحة وظروف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمزيد. يساعد OpSense على منع فقدان المخزون وتحسين كفاءة التبريد وتحسين ال...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...