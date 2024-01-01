بدائل - Roambee

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...