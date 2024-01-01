RivetAI عبارة عن منصة سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية ما قبل الإنتاج للكتاب والمنتجين والمخرجين. فهو يقدم مجموعة من الميزات المتقدمة لفتح الإمكانات الكاملة للسيناريوهات والمساعدة في إنشاء محتوى رائع. إحدى ميزاته الرئيسية هي تغطية النص الآلي، وتوفير تحليل مفصل للسيناريو، بما في ذلك سطر موجز وملخص وتعليقات بناءة وأعمال قابلة للمقارنة وأنواع وعنوان تقييم موضوعي. توفر المنصة أيضًا ميزة ملخص السيناريو، مما يبسط الروايات المعقدة من خلال إنشاء لقطات سهلة الهضم للنصوص التي تسلط الضوء على نقاط الحبكة والتطورات الرئيسية. توفر ميزة تقسيم الشخصيات في RivetAI أوصافًا تفصيلية ورؤى حول الشخصيات، مما يساعد في اتخاذ قرارات الاختيار وتطوير الشخصية. تساعد أداة إعداد الميزانية المعززة بالذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي من خلال إنشاء تقديرات شاملة للميزانية في أعلى الصفحة مباشرةً من السيناريو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء جداول تصوير فعالة استنادًا إلى النص، مما يؤدي إلى تحسين تخصيص الموارد وتقليل المتاعب اللوجستية. تعطي المنصة الأولوية للأمان باستخدام أحدث الميزات لحماية العمل الإبداعي والمعلومات السرية. وهو يدعم البرامج النصية بلغات متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والعربية والصينية والتيلجو. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خطط مختلفة، بما في ذلك خطة Beta، التي تتضمن تقارير تغطية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وملخصات السيناريو، وأوراق تفصيل الشخصيات، وتفاصيل الميزانية المقدرة، وجداول التصوير الآلية، وتصدير جميع التقارير بتنسيق PDF. توفر المنصة أيضًا ميزات دعوة المستخدم والتعاون في المشروع، إلى جانب دعم خدمة العملاء. يهدف RivetAI إلى إطلاق العنان للإبداع من خلال توفير الأدوات التي تتعامل مع الأحمال الثقيلة، وتمكين الكتاب من التركيز على الكتابة والمنتجين من التركيز على إنتاج محتوى مقنع.

الموقع الإلكتروني: rivetai.com

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