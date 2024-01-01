Risingbd

Risingbd

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الموقع الإلكتروني: risingbd.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Risingbd على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم بوابة الأخبار البنغالية الأسرع نموًا والتي تحمل عنوان RisingBD معرفة أحدث القصص الوطنية والمحلية والسياسة والرياضة والترفيه والميزات والآراء والتكنولوجيا والمزيد.

الموقع الإلكتروني: risingbd.com

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