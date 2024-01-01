Rio

Rio

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الموقع الإلكتروني: riotransfer.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتيح Rio للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة والعملات المستقرة في 5 دقائق أو أقل، باستخدام طرق الدفع المحلية في LATAM. لقد قمنا ببناء واجهات برمجة تطبيقات دفع بسيطة وiFrame حتى تتمكن الشركات من دمجها وإنشاء منتجات أفضل وأكثر كفاءة لمستخدمي LATAM (مثل المدفوعات عبر الحدود والمحافظ والتحويلات المالية وما إلى ذلك).

الموقع الإلكتروني: riotransfer.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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