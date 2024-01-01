قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تتيح Rio للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة والعملات المستقرة في 5 دقائق أو أقل، باستخدام طرق الدفع المحلية في LATAM. لقد قمنا ببناء واجهات برمجة تطبيقات دفع بسيطة وiFrame حتى تتمكن الشركات من دمجها وإنشاء منتجات أفضل وأكثر كفاءة لمستخدمي LATAM (مثل المدفوعات عبر الحدود والمحافظ والتحويلات المالية وما إلى ذلك).

الموقع الإلكتروني: riotransfer.co

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