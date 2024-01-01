يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Río Negro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

آخر الأخبار من نيوكوين وريو نيغرو والأرجنتين باتاغونيا. معلومات ومقاطع فيديو وصور موثوقة. اقرأها أولاً في صحيفة ريو نيغرو الخاصة بك

الموقع الإلكتروني: rionegro.com.ar

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Río Negro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.