قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Rillet هو نظام محاسبي لشركات برمجيات السوق المتوسطة. يحتوي على الفواتير والتعرف على الإيرادات (الثابتة والاستخدام) وتقارير SaaS الرئيسية مثل ARR أو NRR أو SaaS P&L المضمنة مباشرة. يتكامل Rillet أيضًا عبر المكدس مع الاتصالات الأصلية بـ Stripe و Salesforce و Hubspot والعديد من الآخرين على حساب، البنك والرواتب والجانب الضريبي.

الموقع الإلكتروني: rillet.com

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