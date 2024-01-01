Rezku POS

Rezku POS

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rezku.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rezku POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Rezku أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku مليء بالمميزات، بما في ذلك الأدوات الترويجية التي أثبتت فعاليتها في زيادة أرباحك النهائية. مع الكوبونات المتقدمة وامتيازات الولاء ونقاط المكافآت وبرنامج بطاقات الهدايا وتطبيق الطلب المخصص الاختياري للهواتف الذكية. تم تصميم Rezku، السلاح السري لأصحاب المطاعم ذوي الخبرة، لمواجهة التحديات الحقيقية المتمثلة في إدارة أي نوع من أنواع البارات والمطاعم. يمنحك Rezku قوة وتحكمًا غير مسبوقين عليك فقط أن تراهما وتجربهما بنفسك.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم

الموقع الإلكتروني: rezku.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rezku POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

SALIDO

SALIDO

salido.com

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

قد يعجبك أيضًا

BevSpot

BevSpot

bevspot.com

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

BistroUX

BistroUX

bistroux.com

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Ytock

Ytock

ytock.com

Ordermentum

Ordermentum

ordermentum.com

Menubly

Menubly

menubly.com

Storekit

Storekit

storekit.com

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

notch

notch

order.notchordering.com

SkipTheDishes

SkipTheDishes

skipthedishes.com

DrawNames

DrawNames

drawnames.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية