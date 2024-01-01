يعد Rezku أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku مليء بالمميزات، بما في ذلك الأدوات الترويجية التي أثبتت فعاليتها في زيادة أرباحك النهائية. مع الكوبونات المتقدمة وامتيازات الولاء ونقاط المكافآت وبرنامج بطاقات الهدايا وتطبيق الطلب المخصص الاختياري للهواتف الذكية. تم تصميم Rezku، السلاح السري لأصحاب المطاعم ذوي الخبرة، لمواجهة التحديات الحقيقية المتمثلة في إدارة أي نوع من أنواع البارات والمطاعم. يمنحك Rezku قوة وتحكمًا غير مسبوقين عليك فقط أن تراهما وتجربهما بنفسك.

الموقع الإلكتروني: rezku.com

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