Revoldiv هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة مذهلة. هذه الأداة مفيدة بشكل لا يصدق لإنشاء نسخ لملفات الوسائط المختلفة، مثل ملفات podcast أو المقابلات أو مكالمات الفيديو. يتم دعم محتويات الوسائط التي تقل مدتها عن ساعتين في المتصفحات المستخدمة على نطاق واسع مثل Chrome وFirefox. بفضل الذكاء الاصطناعي القوي، يكتشف Revoldiv الكلام والتصفيق والهتافات داخل ملفات الوسائط. يستطيع المستخدمون أيضًا تحرير النص المكتوب لتحرير الصوت وفقًا لذلك، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحرير بشكل كبير. يتميز Revoldiv بالوظيفة الفريدة المتمثلة في القدرة على إزالة الكلمات الحشو مثل "um"، و"like"، و"uhh" بنقرة واحدة، مما يجعل المحتوى أكثر وضوحًا ونقاءً. علاوة على ذلك، تتيح الميزات سهلة الاستخدام للمستخدمين تصدير المحتوى الخاص بهم بتنسيقات متعددة، ومشاركة المشاريع أو المقتطفات عبر ميزة المشاركة، وإنشاء فصول لتسهيل التنقل في المحتوى. وتمتد الإمكانيات الإضافية إلى وظائف التعليق والمناقشة، مما يتيح للمستخدمين توصيل أفكارهم وردودهم على المنصة. تدعم أداة النسخ والتحرير هذه أيضًا ملفات الوسائط عبر ملحق Chrome وتسهل إنشاء مخططات صوتية. تضيف الميزات الجديدة مثل "منشور العلم" و"اكتشاف مكبرات الصوت" طبقة إضافية من المنفعة والراحة لتجربة المستخدم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن وظائف التحرير مدعومة حاليًا فقط على الأجهزة غير المحمولة.

الموقع الإلكتروني: revoldiv.com

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