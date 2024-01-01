معالجة الوحدة والعزلة لكبار السن. يعد التعامل مع الأمراض المزمنة عملية منعزلة ووحيدة تقلل في النهاية من الالتزام الطبي وتؤثر سلبًا على النتائج. هناك أكثر من 100 حالة مزمنة مميتة حيث أن 1 من كل 2 أمريكيين يعيش حاليًا مع حالة مزمنة واحدة على الأقل. تبلغ تكاليف نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار من التكاليف المباشرة. تبلغ معدلات الالتزام الطبي بالبرامج العلاجية والأدوية 50% فقط لأن المرضى يشعرون بالوحدة والعزلة وعدم الدعم في رحلة مرضهم المزمن. Reviving Mind هو مزود رعاية صحية عن بعد داخل الشبكة يعمل على تحسين النتائج السريرية والالتزام بالبرنامج لكبار السن في مجال الرعاية الطبية والسكان الذين يتمتعون بمزايا الرعاية الطبية والذين يعانون من الوحدة والأمراض المزمنة. يتم ذلك من خلال برنامج سريري جديد ومملوك ومنصة تكنولوجية تدمج مجموعات افتراضية وخاصة ومنسقة ومحترفة تصل إلى 8 مرضى مع تدريب فردي وموجه نحو الهدف على طب نمط الحياة يتم تشغيله تلقائيًا ولكن تتم إدارته بواسطة مزود مرخص.

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