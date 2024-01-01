بدائل - Reviewshake

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch عبارة عن منصة مراسلة الكل في واحد تساعد أماكن الإقامة بجميع أحجامها على التواصل مع الضيوف وتقديم أفضل تجارب الضيوف وزيادة المبيعات. التواصل مع العملاء في جميع مراحل رحلتهم؛ من البحث/الحجز، قبل الوصول، أثناء الإقامة إلى ما بعد الإقامة. لا يمكنك فقط التواصل مع ضيوفك طوال رحلتهم في قنوات مثل...