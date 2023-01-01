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بدائل - Reviews On My Website

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.

Yext

Yext

yext.com

Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.

Tagsen

Tagsen

tagsen.com

Business and marketing printing solutions at Tagsen, India's top online platform for quality products like business cards, banners, stickers, leaflets, and more.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

Whether you're cautious about website safety before visiting, or seeking to boost your cyber threat detection, Urlscore is here to help. Use our webform or integrate our API to classify URLs and pinpoint potential risks, ensuring safer browsing experiences.

paiza

paiza

paiza.jp

ITエンジニア・プログラマ専門の総合求職・学習サイト【paiza（パイザ）】。プログラミングスキルチェックで実力を可視化し、スキルがあると認められれば企業からスカウトが届くなど転職が有利に。学歴や職歴ではなく「技術がある人」が評価されるサービスです。

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio, the technology behind Sitejabber, is a brand-boosting platform that enables businesses to leverage real reviews. Companies use our comprehensive, tech-enabled suite of reputation management tools to source and widely publish reviews across multiple sites and platforms – resulting in expanded ...

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

Oggvo makes it easy for small businesses to grow and stay competitive by simplifying their customer’s experience at every step of the journey.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

We help staffing firms accelerate their growth by maximizing their ROI on their reviews, referrals, reputation and recruiters.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

Since 2010, Shopper Approved has helped over 25,000 online businesses collect up to 10x more ratings and reviews than any other review platform online. We're also a two-time award-winning Inc. 500 company, an official Google Review Partner, and we have an A+ BBB rating. The thing that really sets Sh...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Thousands of the world’s leading brands and retailers trust Bazaarvoice technology, services, and expertise to drive revenue, extend reach, gain actionable insights, and create loyal advocates. According to a new commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Bazaarvoice, business...

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

REVIEWS.io is a leading provider of review collection and eCommerce marketing solutions. Build your online reputation, encourage consumer loyalty, and connect your business model to market demands through genuine customer feedback. Our contract free price plans are fully customisable, and all come w...

Score My Reviews

Score My Reviews

scoremyreviews.com

Score My Review is a state-of-the-art review and reputation management software for small and medium-sized businesses. Our automated and easy-to-use interface helps business owners collect authentic customer reviews on autopilot. With Score My Reviews, you can get more 5 Star reviews on review sites...

Experience.com

Experience.com

experience.com

منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...

Partoo

Partoo

partoo.co

في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...

Synup

Synup

synup.com

تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة

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