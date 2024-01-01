بدائل - RevenueCat

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee هو برنامج فوترة الاشتراك الرائد الذي يعمل على تشغيل الفواتير المتكررة الشاملة وإدارة الاشتراكات والفواتير التلقائية لأكثر من 2000 شركة SaaS.

Adapty

Adapty

adapty.io

خدمة الكل في واحد للاشتراكات داخل التطبيق. قم بتطوير التطبيقات وتحسينها وتنميتها باستخدام دعم iOS وAndroid وReact Native وFlutter وUnity والويب.

ChartMogul

ChartMogul

chartmogul.com

أول منصة بيانات الاشتراك في العالم. تجعل منصة بيانات الاشتراك ChartMogul من السهل دمج بيانات الفواتير الخاصة بك وتنظيفها، ثم تحليلها مثل المحترفين باستخدام تحليلات الاشتراك الرائدة في الصناعة.

Recurly

Recurly

recurly.com

يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

منصة بيانات الاشتراك لشركات الهاتف المحمول أولاً. البنية التحتية للاشتراك عبر الأنظمة الأساسية، واختبار أ/ب، وتحليلات الإيرادات، وأتمتة المشاركة، وعمليات التكامل، كلها في مكان واحد لتنمية تطبيقك بشكل أسرع.

Baremetrics

Baremetrics

baremetrics.com

Baremetrics هي تحليلات ورؤى الاشتراك: نقرة واحدة وستحصل على مئات من المقاييس القيمة ورؤى الأعمال!

EQUP

EQUP

equp.com

مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.

Smartrr

Smartrr

smartrr.com

تقوم Smartrr بإنشاء تجارب اشتراك متميزة لعلامات DTC التجارية من خلال حل عضوية الخدمة الكاملة الذي يزيد من القيمة الدائمة للمشتركين لديك.

Apphud

Apphud

apphud.com

بنية تحتية للاشتراكات داخل التطبيق يمكنك الاعتماد عليها. يوفر Apphud طريقة أكثر ذكاءً لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنميتها من خلال الاشتراكات داخل التطبيق. من خلال جعل عملية التطوير أكثر بساطة، وتوفير البيانات والأدوات في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.

Appflow.ai

Appflow.ai

appflow.ai

Appflow.ai is an in-app subscription analytic platform, features including: · Cross-platforms subscription performance in one place · Subscription cohort analysis and funnel analysis in real time · Coding-free A/B testing for pricing and paywall · Coding-free remote configuration for pushing notific...

Subscript

Subscript

subscript.com

It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...

TrueRev

TrueRev

truerev.com

TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إد...

Ordergroove

Ordergroove

ordergroove.com

تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة...

Maxio

Maxio

maxio.com

في Maxio، نساعد شركات B2B SaaS على إطلاق المرحلة التالية من النمو. تم تصميم منصة العمليات المالية الخاصة بنا لمواجهة التحديات المالية الفريدة التي تواجه B2B SaaS، بما في ذلك الفواتير وإدارة الاشتراكات والتعرف على الإيرادات والنفقات ومقاييس وتحليلات SaaS. نحن نؤمن أنه لكي تتمكن شركات SaaS من إطلاق ال...

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...

Conjura

Conjura

conjura.com

تعمل Conjura على تمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من خلال لوحات معلومات بديهية ورؤى قابلة للتنفيذ لشركات التجارة الإلكترونية.

SubscriptionFlow

SubscriptionFlow

subscriptionflow.com

تسريع زيادة الإيرادات باستخدام برنامج إدارة الاشتراكات. تعزيز النمو القوي في الشركات مع تحسين معدلات التنشيط والتحويل والاحتفاظ وتوسيع الحساب مع المزيد من مشاركة العملاء.

Vindicia

Vindicia

vindicia.com

تعتبر Vindicia، إحدى شركات Amdocs، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاشتراكات والإيرادات المتكررة.

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