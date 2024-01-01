Retomagic هو تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية أصلية وتحسين جودة الصورة. يستخدم التطبيق أحدث التقنيات لتحويل الأوصاف النصية إلى صور مذهلة بصريًا. كما أنه يوفر للمستخدمين مجموعة من الأساليب والخيارات الإبداعية، بدءًا من الصور الواقعية وحتى أفلام كوداك. بالإضافة إلى ذلك، Retomagic قادر على إحياء الصور القديمة الباهتة وتحويلها إلى صور عالية الدقة وواضحة بنقرة واحدة فقط. حتى أنه يأتي مزودًا بنظام إعادة بناء الوجه الذي يمكنه تحسين جودة الوجوه. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Instagram وTikTok. Retomagic مجاني حاليًا للاستخدام، ولكن قد تكون هناك خيارات اشتراك في المستقبل.

الموقع الإلكتروني: retomagic.com

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