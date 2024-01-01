Retomagic

Retomagic

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الموقع الإلكتروني: retomagic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Retomagic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Retomagic هو تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية أصلية وتحسين جودة الصورة. يستخدم التطبيق أحدث التقنيات لتحويل الأوصاف النصية إلى صور مذهلة بصريًا. كما أنه يوفر للمستخدمين مجموعة من الأساليب والخيارات الإبداعية، بدءًا من الصور الواقعية وحتى أفلام كوداك. بالإضافة إلى ذلك، Retomagic قادر على إحياء الصور القديمة الباهتة وتحويلها إلى صور عالية الدقة وواضحة بنقرة واحدة فقط. حتى أنه يأتي مزودًا بنظام إعادة بناء الوجه الذي يمكنه تحسين جودة الوجوه. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Instagram وTikTok. Retomagic مجاني حاليًا للاستخدام، ولكن قد تكون هناك خيارات اشتراك في المستقبل.

الموقع الإلكتروني: retomagic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Retomagic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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