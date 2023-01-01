Rethink Software عبارة عن أداة تخزين وتنظيم قائمة على السحابة توفر للمستخدمين سعة تخزينية مجانية تبلغ 10 جيجابت ومكانًا لمزامنة جميع خدماتهم.

الموقع الإلكتروني: v2.rethink.software

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