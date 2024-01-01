retailMetrix

retailMetrix

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: retailmetrix.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من retailMetrix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RetailMetrix is a full data analytics platform for retailers with the mission of enabling retailers to get value from their data. We process and store sales, labor and customer data using state of the art data warehouse technologies. Our dashboards and reports allow retailers to easily find the data that matters to them, saving them time and enabling them to make better data driven decisions.
الفئات:
Business
Retail Analytics Software

الموقع الإلكتروني: retailmetrix.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ retailMetrix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Creatio

Creatio

creatio.com

Repsly

Repsly

repsly.com

smartscout

smartscout

smartscout.com

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

Zoined

Zoined

zoined.com

Purple

Purple

purple.com

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

i2o Retail

i2o Retail

i2oretail.com

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

قد يعجبك أيضًا

Spontivly

Spontivly

spontivly.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

tool4seller

tool4seller

tool4seller.com

Databox

Databox

databox.com

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Biuwer

Biuwer

biuwer.com

Hatchways

Hatchways

hatchways.io

Nomad Data

Nomad Data

nomad-data.com

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Datawiz BI

Datawiz BI

datawiz.io

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

Collective CI

Collective CI

collectiveci.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية