بدائل - Retail Report
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
ERPLY
erply.com
تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
OpenWrench
useopenwrench.com
يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
RepairDesk
repairdesk.co
برنامج متكامل لإدارة ورش التصليح # 1 برنامج ورشة إصلاح نقاط البيع المستندة إلى السحابة لإدارة أعمال الإصلاح الخاصة بك وتنميتها
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
SULTS
sults.com.br
تمتلك SULTS كل ما تحتاجه لإدارة الاتصالات وإشراك موظفيك وضمان جودة عملك وزيادة الإنتاجية وإدارة جميع الأنشطة اليومية.
Inverge
invergehq.com
Inverge هو برنامج شامل لإدارة البيع بالتجزئة يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة وشركات الشحن من إدارة المخزون وعلاقات البيع بالجملة والمبيعات والتنفيذ من خلال منصة واحدة قوية. إن تحقيق إمكانات عملك يتعلق بتحسين المعرفة ومجموعات المهارات والأدوات التي تعمل معًا لمساعدتك على النمو. Inverge عبارة عن...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
يتضمن NCR Advanced Store مجموعة من حلول التجارة الشاملة التي يمكن تصميمها لتتناسب مع احتياجات أي بائع تجزئة والتي تتجاوز بكثير نقطة البيع. قم بدمج إمكانات إدارة العروض والولاء لمكافأة أفضل المتسوقين لديك وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. استخدم حلول مشاركة المبيعات لتخصيص التوصيات وتعزيز ...
i2o Retail
i2oretail.com
تقدم i2o رؤى قابلة للتنفيذ للبيع بالتجزئة في منصة برمجية واحدة يمكن للعلامات التجارية استخدامها لدفع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix عبارة عن منصة كاملة لتحليل البيانات لتجار التجزئة وتتمثل مهمتها في تمكين تجار التجزئة من الحصول على قيمة من بياناتهم. نقوم بمعالجة وتخزين بيانات المبيعات والعمالة والعملاء باستخدام أحدث تقنيات مستودعات البيانات. تسمح لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بنا لبائعي التجزئة بالعثور بسهولة على...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - تعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متج...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Numerator
numerator.com
توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...
Style Arcade
stylearcade.com
بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...