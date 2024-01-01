Restate Cloud

Restate Cloud

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: restate.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Restate Cloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن أبسط طريقة لبناء تطبيقات مرنة. كوظائف وخدمات عادية، في البنية التحتية الحالية لديك. على FaaS وK8s والخوادم والحاويات. مستضافة ذاتيًا أو مُدارة بالكامل. Restate يقابلك أينما كنت.

الموقع الإلكتروني: restate.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Restate Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HashiCorp Cloud Platform

HashiCorp Cloud Platform

cloud.hashicorp.com

Pinecone

Pinecone

pinecone.io

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

VESSL AI

VESSL AI

vessl.ai

Formsly

Formsly

formsly.app

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

Internal

Internal

internal.io

Fly

Fly

fly.io

GitLabHost

GitLabHost

gitlabhost.com

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

CloudCone

CloudCone

cloudcone.com

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية