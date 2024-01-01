بدائل - Respresso
Crowdin
crowdin.com
تعد منصة إدارة التعريب الخاصة بـ Crowdin حلاً تقنيًا لفريقك. قم بترجمة وتحديث المحتوى الخاص بمنتجك متعدد اللغات باستخدام برنامجنا السحابي.
DevTranslate
devtranslate.app
تطبيق مترجم json عبر الإنترنت للمطورين. استخدم الترجمة الآلية متعددة اللغات لجميع ملفات json وxml وarb وstrings بدلاً من إضاعة الوقت في نسخ ولصق كل النصوص الخاصة بك إلى مترجمين عبر الإنترنت.
Smartcat
smartcat.com
منصة شاملة تربط الشركات والمترجمين في حلقة تسليم محتوى مبسطة
XTM Cloud
xtm.cloud
يعد توطين المواد ونشرها عبر مناطق متعددة أمرًا معقدًا. أنت بحاجة إلى حل ترجمة بسيط وقابل للتطوير وقوي. سيساعدك نظام إدارة الترجمة XTM (TMS) على تقديم المحتوى الخاص بك المترجم إلى لغات متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
POEditor
poeditor.com
POEditor هي خدمة تعريب عبر الإنترنت، وهي مثالية لإدارة مشاريع الترجمة التعاونية أو التعهيد الجماعي. ترجمة مواقع الويب والتطبيقات والألعاب والمزيد! التجربة المجانية، أي بطاقة الائتمان المطلوبة.
Unbabel
unbabel.com
تقدم Unbabel خدمات ترجمة متعددة اللغات بأكثر من 30 لغة لتعزيز تجارب خدمة العملاء لديك. تعرف على المزيد حول حلول العمليات اللغوية لدينا!
Transifex
transifex.com
التكامل مع Transifex لإدارة إنشاء مواقع الويب ومحتوى التطبيقات متعددة اللغات. اطلب الترجمات، وشاهد تقدم الترجمة، وأدوات مثل ذاكرة الترجمة.
Phrase Localization Suite
phrase.com
منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.
Lokalise
lokalise.com
منصة التعريب مصممة لتحقيق النمو. يمكنك الوصول إلى جمهور جديد تمامًا من مستخدمي التطبيقات والمتسوقين عبر الإنترنت ومتصفحات الويب ولاعبي الألعاب من خلال توفير تجارب محلية بلغتهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.
Locize
locize.com
سد الفجوة بين الترجمة والتطوير باستخدام منصة locize، وهي منصة حديثة وبأسعار معقولة لإدارة الترجمة. فهو يجعل موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك أو لعبتك أو أيًا كان مشروعك عالميًا وحيويًا وأكثر جاذبية خاصة عند إطلاق العنان لإمكانيات الترجمة المستمرة.
Localazy
localazy.com
توطين المنتجات الرقمية أثناء النوم. يوجد أكثر من 4 مليارات شخص على الإنترنت خلف حواجز اللغة. تحدث بلغة الجميع اليوم واستمتع بالتحكم الكامل والبسيط في الترجمة وإدارة الترجمة.
EasyTranslate
easytranslate.com
توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة فعالة. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والتي تتكامل مباشرةً مع نظام إدارة المحتوى (C...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هو نظام TMS قوي يعمل على تبسيط النمو العالمي المعقد. في Lingpad، نحن نركز على جعل خدمة العملاء متعددة اللغات سهلة، ويمكن الوصول إليها، وسلسة، وخالية من المتاعب. أضف قيمة إلى تجارب العملاء، وقم بتنمية علامتك التجارية في المناطق العالمية دون الاستثمار في القوى العاملة الإضافية أو الموارد المال...
Translized
translized.com
Translized عبارة عن منصة لإدارة الترجمة تساعد شركات البرمجيات على التوسع عالميًا. بفضل أبسط واجهة مستخدم/تجربة مستخدم في السوق وميزات التشغيل الآلي القوية، يمكنك بسهولة إدارة وتنظيم وأتمتة الترجمة لتطبيقات الويب/الهاتف المحمول أو الألعاب أو مواقع الويب الخاصة بك. قم بتسليم منتجاتك متعددة اللغات بشكل...
Tolgee
tolgee.io
منصة تعريب على الويب صديقة للمطورين مفتوحة المصدر ومترجمين، تمكن المستخدمين من الترجمة مباشرة في التطبيق الذي يقومون بتطويره. باستخدام Tolgee SDK، يمكنك ببساطة ترجمة النصوص الخاصة بك عن طريق ALT + النقر عليها مباشرة في التطبيق الذي تقوم بتطويره. لا مزيد من البحث عن المفاتيح في المصدر الخاص بك، ولا م...
LocaleData
localedata.com
LocaleData عبارة عن منصة لإدارة الترجمة لتوطين تطبيقات Ruby on Rails.
Texterify
texterify.com
Texterify عبارة عن منصة لإدارة الترجمة تهدف إلى جعل تعريب البرامج أمرًا سهلاً قدر الإمكان. واجهة نظيفة وسريعة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل جدًا استخدامها مع توفير المرونة الكاملة والأدوات القوية لدمجها بشكل مثالي في سير العمل الخاص بك. - وضع فاتح ومظلم جميل لكل موقف - محرر WYSIWYG HTML مدمج لتحرير ...
Translation.io
translation.io
يتيح لك Translation.io ترجمة تطبيقات Ruby on Rails باستخدام YAML أو GetText.
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، و...
Localize
localizejs.com
Localize هو حل ترجمة بدون تعليمات برمجية لمنصات البرامج، مما يسمح لك بترجمة تطبيق الويب وواجهة المستخدم وموقع الويب ومستندات المساعدة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد بسهولة.