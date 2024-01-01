بدائل - Respresso

Tolgee

tolgee.io

منصة تعريب على الويب صديقة للمطورين مفتوحة المصدر ومترجمين، تمكن المستخدمين من الترجمة مباشرة في التطبيق الذي يقومون بتطويره. باستخدام Tolgee SDK، يمكنك ببساطة ترجمة النصوص الخاصة بك عن طريق ALT + النقر عليها مباشرة في التطبيق الذي تقوم بتطويره. لا مزيد من البحث عن المفاتيح في المصدر الخاص بك، ولا م...