ResolveAI عبارة عن منصة تتيح لك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لتطبيقات الأعمال المختلفة، مثل خدمة العملاء وتوليد العملاء المحتملين والجدولة. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج ResolveAI ما يلي: * تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي: يمكنك تدريب الوكلاء بسهولة عن طريق تحميل المستندات أو صفحات موقع الويب أو مصادر البيانات الأخرى مثل جداول بيانات Google. وهذا يسمح للوكلاء بالبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات. * التخصيص: يمكنك تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي ليناسب علامتك التجارية، بما في ذلك نمط مربع الدردشة وطريقة تواصل الوكيل. * التكامل: يمكنك دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في موقع الويب الخاص بك أو ربطهم بمنصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مثل Facebook Messenger وWhatsApp وSlack وInstagram. يتيح لك ذلك إدارة جميع محادثاتك في مكان واحد. * المراقبة: يمكنك البقاء على اطلاع بالمحادثات الجديدة وطلبات الوكيل المباشر، وحتى بدء محادثة مباشرة عند الحاجة. تقدم ResolveAI خطط تسعير مختلفة، تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لخطة "Hobby"، والتي تتضمن روبوت دردشة واحد و20 مستندًا و500 محادثة نشطة شهريًا. تبلغ تكلفة خطة "المبتدئين" 44 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتبلغ تكلفة خطة "Plus" 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مع زيادة الميزات والإمكانيات. توفر المنصة أيضًا وظائف إضافية، مثل القدرة على إزالة العلامة التجارية ResolveAI مقابل 30 دولارًا شهريًا، وخيار إضافة روبوتات دردشة إضافية مقابل 20 دولارًا شهريًا. بشكل عام، يبدو أن ResolveAI عبارة عن منصة شاملة للشركات لإنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بها لمختلف المهام التي تواجه العملاء، مع التركيز على التخصيص والتكامل.

الموقع الإلكتروني: resolveai.co

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