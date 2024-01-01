قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مراجعات البناء الغامرة. من خلال وضع منشأتك في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، تساعدك Resolve على الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة والجودة والاستدامة والكفاءة. كل ذلك مع الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة للبناء.

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