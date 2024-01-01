Resolve

Resolve

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: resolvebim.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Resolve على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراجعات البناء الغامرة. من خلال وضع منشأتك في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، تساعدك Resolve على الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة والجودة والاستدامة والكفاءة. كل ذلك مع الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة للبناء.

الموقع الإلكتروني: resolvebim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Resolve. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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