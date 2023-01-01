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بدائل - Reputedfirms

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

Liftify

Liftify

liftify.com

Your company's reputation is everything. We provide software designed to help businesses build and promote a 5 star reputation online.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Procurement is complex, but finding great suppliers shouldn’t be. Join thousands of public procurement professionals rating and reviewing suppliers on Procurated.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

ابحث عن أفضل شركة تكنولوجيا معلومات لمشروعك القادم. اختر من بين 56,128 شركة في 146 دولة و7,532 مدينة. قم بإستئجار شركات التكنولوجيا الرائدة في منطقتك!

UpCity

UpCity

upcity.com

في UpCity، نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي خدمات B2B. ابحث عن شريكك التالي اليوم!

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

منصة المراجعات والأبحاث الأكثر موثوقية في مجال B2B والتي تحتوي على مجموعة من تقييمات العملاء وتقييماتهم وملفات تعريف الشركة ومقابلات المديرين التنفيذيين لخدمات تكنولوجيا المعلومات. تعرف على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

اكتشف الوكالات الأكثر صلة بمشروعك بناءً على متطلباتك المحددة.

Famewall

Famewall

famewall.io

عزز المبيعات من خلال جمع الشهادات بكل سهولة 🎉. قم بزيادة المبيعات والتحويلات من خلال الشهادات التي يمكن جمعها من عملائك وإدراجها في موقع الويب الخاص بك في أقل من دقيقتين بدون رمز!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

المورد الوحيد الذي تحتاجه للعثور على الشركة المناسبة. اختر الشركة الأنسب لعملك باستخدام أكثر من 98000 تقييم من العملاء من أشخاص حقيقيين.

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