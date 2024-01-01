بدائل - ReplyMind
Pictory
pictory.ai
يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.
vidIQ
vidiq.com
يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.
Minea
app.minea.com
Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.
Ripl
ripl.com
يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.
Bio Link
bio.link
يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...
Social Champ
socialchamp.io
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.
Submagic
submagic.co
ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Smash Balloon
smashballoon.com
مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.
Blog2Social
blog2social.com
أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...
HeyLink.me
heylink.me
أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.
Inflact
inflact.com
مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.
Collabstr
collabstr.com
البحث عن المؤثرين وتوظيفهم في ثواني. ابحث عن الشخصيات المؤثرة على Instagram وTikTok وYouTube لإنشاء محتوى فريد لعلامتك التجارية.
Inksprout
inksprout.co
أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Connectio
useconnectio.com
أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Trend Watchers
trendwatchers.co
يقوم Trend Watchers بإخطار منشئي المحتوى حول اتجاهات الإنترنت عبر أكثر من 30 فئة ويوضح لهم كيفية الاستفادة منها باستخدام Viral Video Maker الخاص بنا. يمكن أيضًا استخدام اتجاهاتنا لأفكار الأعمال والدروبشيبينغ وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى كثيرة.
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull هو برنامج لأتمتة نمو تويتر تم إنشاؤه في عام 2013. لأكثر من عقد من الزمن، ساعد المستخدمين في توسيع نطاق جمهورهم على تويتر، مما مكن الكثيرين من الصعود كمؤثرين في المجالات الخاصة بهم. تقدم المنصة مجموعة من الأدوات المصممة لتحسين المشاركة وزيادتها، مما يؤدي إلى نمو المتابعين العضويين وزيادة ال...
Hypage
hypage.com
تتيح لك صفحة Hy.page البيع في الرابط الحيوي الخاص بك. من خلال التكامل مع Stripe وPaypal، يمكنك جمع تبرعات المعجبين والطلبات المدفوعة وبيع المنتجات والعضويات للمحتوى الحصري.
PowerIn
powerin.io
PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي
Zlappo
zlappo.com
قم بزيادة جمهورك بسرعة باستخدام أذكى تطبيق لأتمتة تويتر. يقوم آخرون بجدولة التغريدات. نحن نقدم النتائج.
LiveReacting
livereacting.com
قم بتشغيل البث المباشر التفاعلي. يساعدك LiveReacting في الحصول على المزيد من المتابعين والمشاركة عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والألعاب والعد التنازلي واستطلاعات الرأي المسجلة مسبقًا إلى البث الخاص بك.
Trendsmap
trendsmap.com
رؤى تويتر لمساعدة أعمالك - قم بتحليل أي موضوع عالميًا أو حسب المنطقة بالتفصيل. قم بإنشاء تصورات فريدة تعتمد على الخريطة توضح نشاط التغريدات عبر بلد ما أو منطقة ما أو العالم. تسمح لك أدوات الاستعلام والتصفية القوية لدينا بالتركيز على مجال اهتمامك المحدد.
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch هو مزود حلول البيع الاجتماعي بين الشركات، وهو مخصص لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. يتمتع فريق الخبراء لدينا بفهم عميق للتحديات والفرص الفريدة التي تواجهها شركات B2B في العصر الرقمي. نحن نعمل بشكل وثيق مع عملائن...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll هي الخدمة التي تجمع بين جميع واجهات برمجة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشائعة الحالية في العالم في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة لتسهيل الأمر على المبرمجين. يدعم SocialAll جميع ميزات الشبكات الاجتماعية (التعريف والأصدقاء والرسائل والنشر والصور / الفيديو). نحن لا نوفر قدرًا كبيرًا من الوق...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
أداة التسويق المؤثر الأساسية لحملاتك.
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei هي وكالة تسويق رقمي متخصصة في التسويق عبر المؤثرين على Instagram، واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث، وإدارة الحملات الإعلانية لمساعدة عملائنا على اكتساب المزيد من المتابعين، وزيادة التفاعل، وزيادة المبيعات.
SellitPics
getselli.in
SellitPics هو برنامج عبر الإنترنت يقوم بإنشاء رسائل صور تلقائية شديدة التخصيص لتزويدك بمزيد من العملاء والمبيعات على Facebook وLinkedIn والبريد الإلكتروني وأيضًا من صفحاتك المقصودة. الملامح الرئيسية لبرنامج SellitPics: * يرسل رسائل صور شخصية لعملائك المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. * إرسال ر...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio هو رابط في أداة إنشاء السيرة الذاتية للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Pushbio، يمكنك عرض منتجاتك وأحدث العروض الترويجية ومنشورات المدونات ومقاطع الفيديو وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية كلها في مكان واحد، مما يسهل على جمهورك اكتشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل معه.
PubExchange
pubexchange.com
يعد PubExchange سوقًا للناشرين لتبادل الزيارات مع المواقع التي يعرفونها ويثقون بها. يساعد PubExchange في العثور على مواقع للشراكة معها حتى يتمكنوا من الترويج لمحتوى بعضهم البعض وتبادل عدد متساوٍ من الزوار.
Promolta
promolta.com
Promolta.com عبارة عن منصة توزيع فيديو ذاتية الخدمة. تقوم تقنية Promolta الخاصة بتوزيع مقاطع الفيديو الخاصة بك على المدونات والمواقع والألعاب والتطبيقات والشبكات الاجتماعية المستهدفة.
ViewerApps
viewerapps.com
يقدم ViewerApps الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز نمو قناة Twitch الخاصة بك. من خلال التخلص من التعقيدات المرتبطة ببرامج المشاهدة الآلية التقليدية، فإنه يساعد في التوسع العضوي لقناتك. فيما يلي نظرة عامة موجزة عن كيفية قيام ViewerApps بتحويل حضورك على Twitch: * خدمة النمو المستقر * لوحة تحكم سهلة الاستخد...
VideoSeeder
videoseeder.in
يعد VideoSeeder أقوى برنامج لأتمتة نشر وتسويق الفيديو والذي يمكن أن يوفر لك حركة مرور مجانية من منصات متعددة. تعد مشاركة الفيديو إستراتيجية قوية وVideoSeeder هي منصة المشاركة الوحيدة التي تتمتع بجميع المزايا وليس لها أي عيوب. احصل على الحد الأقصى من حركة المرور من الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وت...
UniLink
unilink.us
يعد UniLink حلاً لحسابات الأعمال والحسابات الشخصية على Instagram، مما يسمح بكتابة تسميات توضيحية أكثر جاذبية وإضافة روابط متعددة وإعادة توجيه الجمهور المستهدف. يساعدك UniLink على إنشاء صفحة مقصودة قابلة للتسوق وتلقي الطلبات إلى جدول بيانات Google.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy عبارة عن مجموعة أدوات تحليلات TikTok الكل في واحد. فهو يساعد منشئي المحتوى على اكتشاف الاتجاهات وتحليل وتحسين وبناء حساب TikTok والفيديو القصير الخاص بهم.
Social King
socialking.in
تأسست Social King على مبدأ تقديم تسويق احترافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسعر مناسب للشركات الصغيرة وأصحاب مواقع الويب. نحن نقدم خدماتنا في جميع أنحاء العالم منذ عام 2013. رضا العملاء هو أعظم قوتنا. في Social King، نتأكد من الاحتفاظ بجميع معلوماتك ضمن معايير السرية الأكثر صرامة.
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
لقد أنشأنا المنتج لدعم حاجتنا للعثور على محتوى سريع الانتشار من منافسينا. من خلال قياس وتحليل سلوك منافسينا على وسائل التواصل الاجتماعي، نجحنا في العثور على الوصفة اللازمة للانتشار بسرعة والنمو بسرعة على Facebook وInstagram. باستخدام أداتنا، تمكنا من زيادة تواجد صفحتنا الرئيسية على وسائل التواصل الا...
LinkedElf.io
linkedelf.io
باستخدام خوارزمية LinkedElf.io، يمكنك تنمية شبكتك بسرعة، مما يوفر فرصًا أكبر بمقدار 5 أضعاف لعملك.
Socinator
socinator.com
أتمتة Instagram، Facebook، Twitter، Quora، LinkedIn، YouTube، Pinterest، Reddit، Tumblr: من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. كونك مسوقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألا تتمنى أن يكون لديك بضع ساعات إضافية في يومك؟ نحن نعلم بالتأكيد أ...
InstaPlug
instaplug.app
اسرق الأضواء على الفور باستخدام InstaPlug! قم بإنشاء أدوات Instagram مجانية وملفتة للنظر، وقم بتصفية خلاصتك مثل السحر، وقم بتحويلها إلى أداة عرض رائعة. سريعة وسهلة وموثوقة!
Hackisitor
hackisitor.com
يقدم Hackisitor حلولاً لتعزيز مشاركة جمهور تويتر.
GigRev
shop.gigrev.com
باستخدام تطبيق GigRev المباشر للمعجبين، يمكنك البث المباشر لمعجبيك، وتحميل الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى الحصرية، وبيع البضائع، وقائمة العروض والأحداث، والسماح بالوصول الحصري إلى تذاكر ما قبل البيع. كل هذا أثناء معرفة من هم معجبيك حقًا. لذا، إذا كنت تريد أكثر من مجرد مشاهدة، أو الاستماع أو ترغب في...
Yarr TV
yarr.tv
قم بمضاعفة مدى وصول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من خلال حلولنا: أجهزة التلفاز الاجتماعية، وجدران الوسائط الاجتماعية، والأدوات، والمحادثات، والمسابقات، واستطلاعات الرأي التي من شأنها زيادة التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وتنمية أعمالك.
FollowerAudit
followeraudit.com
يساعدك Followeraudit في العثور على متابعين مزيفين على تويتر من حسابك أو من أي حساب عام آخر على تويتر. يمكنك إزالة هؤلاء المتابعين المزيفين من حسابك مباشرةً باستخدام لوحة التحكم الخاصة بنا. إلى جانب هذا، يمكنك أيضًا الحصول على العديد من الميزات الأخرى في الإصدار المدفوع مثل - مقارنة تقارير تدقيق Twit...
elv.ai
elv.ai
نحن نجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين المدربين لتعزيز المناقشات الآمنة والمدنية عبر الإنترنت حول ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب. يكتشف الذكاء الاصطناعي التعليقات الضارة ويخفيها تلقائيًا، بينما يقوم المشرفون البشريون بحماية حرية التعبير عن طريق منع النتائج الإيجابية الكاذب...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy هو المالك أو المرخص له لبرنامج Dropispy (SaaS). إنها أداة بحث عن المنتجات توفر لمستخدميها ملايين الإعلانات المجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك. يسمح Dropispy للتجار الإلكترونيين بالعثور على المنتجات الفائزة بفضل أداة البحث المتقدمة للغاية.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لم...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متع...