بدائل - RepairShopr
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Appetize.io
appetize.io
محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.
Yoco
yoco.com
اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل علية بدون مقابل!
Lightspeed
lightspeedhq.com
توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
MOKA POS
mokapos.com
تعمل الشاشات الأكبر حجمًا بشكل أكثر سلاسة نقدم لكم موكا الترا و الترا+. أحدث أجهزة الصراف الآلي لتوفير الراحة وسهولة العمليات التجارية.
ERPLY
erply.com
تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!
PosBytz
posbytz.com
برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.
Modisoft
modisoft.com
السيطرة على كافة العمليات التجارية الخاصة بك. إدارة أعمال برامج المكتب الخلفي الآمنة والمستندة إلى السحابة وغير المتصلة بنقاط البيع.
Oliver POS
oliverpos.com
تعرف على أوليفر POS. نحن نجلب قوة متجرك عبر الإنترنت إلى متجرك الفعلي عن طريق المزامنة مباشرة مع متجر WooCommerce الخاص بك.
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
Tactill
tactill.com
TacTill is an innovative startup specializing in cashing in the shop. Tactill has been designed to make your life easier and allow you to sell more, more simply.
Simply POS
simplypos.com
AI-driven Point of sale, eCommerce and retail store automation platform for business with 1 to 101 store locations
Paymash
paymash.com
Manage your business from one central platform. Start selling in your store, online or create and send invoices.
Olsera.com
olsera.com
Olsera lebih dari sekedar Point of Sales (POS). Dengan Aplikasi kasir all-in-one yang ramah bagi UMKM, kami hadir memberikan solusi lengkap dari awal hingga akhir untuk mendukung setiap langkah bisnis Anda. Ayo, bersiap untuk melangkah maju bersama Olsera!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.
uniCenta
unicenta.com
يستخدم من قبل الآلاف من تجار التجزئة والحانات والمقاهي والمطاعم والمتاجر في جميع أنحاء العالم. تتوفر خدمات الدعم المجانية ومنخفضة التكلفة. احصل على أحدث التنزيلات والمعلومات"
Imonggo
imonggo.com
تعتبر Imongo رائعة لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة والمتوسطة.
ECRS POS
ecrs.com
تتيح لك ECRS POS الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة مع استيعاب تفضيلات العملاء وتلبية متطلبات مساحة المتجر.
Epos Now
eposnow.com
يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.
POSApt
posapt.au
POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...
Elementary POS
elementarypos.com
نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
LOU
evosus.com
LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على ا...