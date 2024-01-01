بدائل - RepairDesk

OpenWrench

useopenwrench.com

يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...